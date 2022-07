Serie D, il Lamezia Terme e Miliziano insieme per un’altra stagione

Resta in gialloblu il difensore classe 2002

Il Lamezia Terme del presidente Saladini continua ad aggiungere pezzi al mosaico della nuova squadra, e oltre ai tanti volti nuovi, vestiranno la maglia gialloblu anche diversi protagonisti dell’ultima stagione. Stavolta è il turno di Vincenzo Miliziano, difensore classe 2002, 28 presenze e 1 gol per lui nell’ultima stagione.

Di seguito il comunicato del club.

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Miliziano anche per la stagione sportiva 2022-23. Classe 2002, il difensore vestirà la maglia gialloblu per il secondo anno consecutivo. A Vincenzo, l’augurio per un prosieguo ricco di successi da vivere insieme.

Ufficio Stampa F.C. Lamezia Terme