Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Alessandro Lombardi

Dopo due anni ad alto livello in Serie C con l'Imolese, per il centrocampista sarà il debutto in B

Una delle giovani scommesse della nuova Reggina di mister Inzaghi è certamente Alessandro Lombardi, secondo acquisto amaranto in questa sessione di mercato.

Ventidue anni compiuti lo scorso 21 gennaio, per il centrocampista centrale nato a Rivoli, provincia di Torino, l’occasione di indossare la maglia amaranto è di quelle da non perdere per far decollare la carriera. Scuola Juventus, Lombardi ha militato anche nelle giovanili del Cagliari, con il quale ha disputato quasi 50 incontri del campionato Primavera 1 dal 2018 al 2020; nelle due stagioni in questione ha messo a segno 8 reti. Passato poi all’Imolese in Serie C, nell’estate del 2020, in due stagioni in Romagna ha collezionato quasi 70 presenze, condite da 5 marcature. La qualità espressa a Imola ha attirato l’attenzione del club amaranto che se lo è assicurato con un triennale.