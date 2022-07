Promozione, il Ravagnese riabbraccia De Stefano

Torna in biancoazzurro uno dei protagonisti della vittoria del torneo di Prima Categoria nel 2019

Il Ravagnese ha ufficializzato il ritorno in biancoazzurro del centrocampista Paolo De Stefano, classe ’89, tra i grandi protagonisti nel successo biancoazzurro in Prima Categoria nel 2019.

Di seguito il comunicato del club.

Paolo De Stefano torna a casa! Classe 1989, difensore e centrocampista all’occorrenza, De Stefano è uno dei giocatori simbolo della storia recente del Ravagnese, avendo indossato la maglia biancazzurra dal 2016 e rendendosi protagonista della splendida cavalcata del 2018/19 che ha portato alla conquista della Promozione e della Supercoppa Calabria. Dopo le parentesi Deliese e Pro Pellaro, il DG Verduci e il DS Criaco riportano in organico un calciatore dalle grandi qualità umane e professionali sulle quali tutta la società del Ravagnese punta per la nuova stagione. Certi amori non finiscono…bentornato Paolo!