Reggina, Obi e Camporese si presentano: “Determinante Inzaghi”

I due nuovi acquisti amaranto Joel Obi e Michele Camporese sono stati presentati questa mattina alla stampa locale con la conferenza stampa di rito nella sala Nakamura, a poche ore dal loro primo allenamento al Centro Sportivo Sant’Agata.

Il centrocampista nigeriano ha espresso la sua felicità per essere approdato alla Reggina, anche se con un anno di ritardo, sottolineando l’importanza della presenza di mister Filippo Inzaghi per la sua scelta: “In mezzo al campo ho fatto tutti i ruoli, sarò a disposizione in base alle scelte del tecnico. La presenza di Inzaghi significa voler fare bene e divertirsi. La sua chiamata è stata determinante. Vengo da una piazza calda come quella di Salerno, gemellata con la Reggina, so bene cosa significa una tifoseria appassionata“.

Spazio poi alle parole dell’ex difensore del Pordenone, entusiasmato all’idea di poter giocare al Granillo avanti ai tifosi amaranto: “C’è un progetto serio ed ambizioso. Il Granillo è uno stadio importante, si percepisce quali siano le società che hanno fatto la serie A dall’atmosfera. Più di metà classifica ha l’obiettivo di vincere il torneo. Ai tifosi possiamo assicurare che ci metteremo il massimo dell’impegno”.

SANTO ROMEO