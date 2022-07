Serie D, Lamezia Terme scatenato: tris di novitÃ  dal mercato e una riconferma

Il Lamezia Terme del presidente Saladini prosegue nel profondo rinnovamento dell’organico affidato a mister Novelli, annunciando altri tre volti nuovi, oltre ad una nuova importante riconferma.

Vestiranno per la prima volta la maglia gialloblu nel prossimo campionato di Serie D: Andrea Cadili, difensore classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Cagliari, dove è stato punto fermo della formazione Primavera, mentre nella stagione 2019/20 ha vinto il campionato di Serie D Girone H con la maglia del Foggia, vestendo nelle ultime due annate le maglie di Olbia (Serie C Girone A) e Acireale (Serie D Girone I); Antonio Borgia, centrocampista classe 2003, ha militato nelle giovanili del Sassuolo e disputato l’ultima stagione al Gravina, nel Girone H di Serie D, totalizzando 3 reti in 32 presenze; Vasilios Emmanouil, centrocampista greco classe 1993, dopo le esperienze in patria e in Olanda è giunto in Italia, dove ha vestito le maglie di Castrovillari, Santa Maria Cilento e Giugliano. Prosegue invece l’esperienza lametina per Nicolas Magnavita, centrocampista classe 2002, arrivato lo scorso gennaio, totalizzando 8 presenze ed una rete nel corso del campionato precedente.