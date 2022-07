Promozione, il Ravagnese ingaggia l’attaccante Puccinelli

L'attaccante ex Bocale e Pro Pellaro vestirà la maglia biancoazzurra

Il Ravagnese rafforza il proprio reparto offensivo ingaggiando Adriano Puccinelli, attaccante classe ’99, mancino naturale ed eccelse doti tecniche, in forza alla Pro Pellaro nelle ultime annate ma in precedenza protagonista in Eccellenza con la maglia del Bocale.

Di seguito il comunicato del club.

Colpo in attacco per il Ravagnese che comunica ufficialmente l’arrivo di Adriano Puccinelli. Classe 1999, il talentuoso attaccante esterno è cresciuto nel settore giovanile della Reggina per poi disputare il campionato di Eccellenza con la maglia dell’Aurora Reggio (16 presenze nella stagione 2017/18) e del Bocale con cui colleziona 26 presenze impreziosite da 4 reti nel 2018/19 e 14 presenze nel 2019/20 fino a dicembre quando si trasferisce alla Pro Pellaro realizzando complessivamente 5 reti. Il sodalizio del presidente Cilione abbraccia Puccinelli augurandogli numerosi successi con la maglia del Ravagnese. Benvenuto Adriano!