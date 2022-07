Eccellenza, la StiloMonasterace mette a segno il colpo Martinez

L'argentino torna in Calabria dopo aver giocato in Puglia nell'ultima stagione

Colpaccio in attacco per la StiloMonasterace, la quale si è assicurata l’attaccante argentino Nicolas Martinez, soprannominato “Papu” classe ’98, ex tra le altre di Acri, Scalea e Vigor Lamezia, protagonista nell’ultima stagione in Puglia con il Castellaneta.

Di seguito il comunicato del club.

Nicolas Martinez vestirà la maglia dello StiloMonasterace per la stagione 2022 | 2023