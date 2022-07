Serie D, il Lamezia Terme annuncia altri quattro innesti

Dopo l’annuncio dell’arrivo dell’attaccante Addessi, il Lamezia Terme del presidente Saladini ha ufficializzato altri quattro volti nuovi che andranno ad arricchire l’organico di mister Novelli.

Vestiranno la maglia gialloblu: Umberto De Luca, difensore classe 2004 giunto in prestito dal Genoa; Evangelista Cunzi, attaccante classe 1984, vanta un curriculum di oltre 390 presenze tra Serie D e Serie C, condite da oltre 70 reti, oltre alla vittoria del campionato di Serie D con la maglia dell’ACR Messina; Patrick Morana, centrocampista classe 2003, ha maturato 18 presenze e due reti nell’ultimo campionato di Primavera 2 con la maglia del Cittadella; Alessio Cristiani, centrocampista classe 1989 che vanta oltre 350 presenze tra Serie D, Serie C e Serie B, con 35 reti all’attivo e un palmares prestigioso che conta la vittoria della Serie C2 con l’Esperia Viareggio (2008/09), la promozione in Serie B con il Como ai play-off (2014/15) e la vittoria del girone I di Serie D con l’ACR Messina (2020/21).