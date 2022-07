Promozione, l’Ardore piazza in mediana la qualità di Luciano

La qualità e l'esperienza del centrocampista per la matricola amaranto

Primo rinforzo di mercato ufficializzato dalla matricola Ardore, che si è assicurata a centrocampista un elemento di esperienza, carisma e qualità come Domenico Luciano, classe ’90, da tanti anni protagonista dei principali campionati dilettantistici calabresi.

Ad Ardore poterà l’esperienza maturata in piazze importanti come Siderno, Locri, Roccella e Gioiosa, solo per citarne alcune, oltre ai suoi piedi sopraffini che ne fanno un cecchino letale, e a una limpida visione di gioco.