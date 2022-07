Promozione, il nuovo organigramma della Palmese: il presidente Ã¨ ManagÃ²

La Palmese ha ufficializzato la composizione del nuovo direttivo societario, nel quale spicca l’assenza del presidente, a questo punto uscente, Francesco Sergi, il quale ha spiegato la propria decisione nel comunicato diffuso attraverso i social del club neroverde.

Di seguito il testo del comunicato.

La Palmese riparte da qua, anche se manca qualcuno per assenza forzata. Come già anticipato ho voluto passare il timone e delegare ogni persona per ogni singola mansione.

La nuova dirigenza sarà così formata: