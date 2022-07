Promozione, ASD Melito ufficialmente iscritto al campionato

Con la nuova denominazione di ASD Melito, il club che fino alla scorsa stagione è sceso in campo con il nome di Borgo Grecanico parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Ma non solo, poiché attraverso un comunicato la società gialloblu (colori sociali confermati) ha confermato la propria presenza anche nei vari campionati giovanili e nel torneo di Eccellenza Femminile.

Di seguito il comunicato del club.

Oggi è nata la Società ASD Melito,già Borgo Grecanico.In data odierna è stata definita l’iscrizione al campionato di Promozione Calabrese,con l’invio della relativa documentazione e della prima rata,contestualmente è stata iscritta la squadra Under 19,a giorni si procederà all’iscrizione della squadra FEMMINILE nel campionato di Eccellenza,degli Allievi,Giovanissimi ed Esordienti.Con l’occasione diamo il benvenuto a tutti i numerosi nuovi soci ed insieme siamo pronti a ripartire in questa nuova avventura con rinnovato entusiasmo e con nuovo logo che identifica in modo inequivocabile il luogo di provenienza.