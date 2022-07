Serie D, il Lamezia Terme ufficializza l’attaccante Addessi

Approda in gialloblu l'attaccante ex Messina e Cavese

Nuovo rinforzo per l’attacco del Lamezia Terme. Il club del presidente Saladini ha ufficializzato l’ingaggio di Simone Addessi, attaccante classe ’95 che ha militato in C per due stagioni con il Fondi e un anno con la Cavese, mentre in D ha indossato le maglie di Viterbese (2016) e ACR Messina (2021) con le quali ha vinto il campionato, oltre alla Turris, con la quale ha raggiunto la doppia cifra nel 2019.

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2022-23 del calciatore Simone Addessi. Attaccante classe 1995, vanta due vittorie del campionato di Serie D con le maglie di Viterbese e ACR Messina.

A Simone, l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia gialloblu.