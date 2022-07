Eccellenza, il punto sulle “altre”: Promosport ambiziosa, riconferme a Scalea e Sersale

Organico stellare costruito dalla matricola lametina, importanti riconferme per nerostellati e giallorossi; nuovo DS per il Soriano mentre a Isola va via Castellano

C’è chi si muove con decisione e chi invece lo fa nell’ombra, ma tutte le squadre di Eccellenza procedono verso la nuova stagione. che prenderà il via tra un mese e mezzo. Tra le squadre che maggiormente sta attirando le attenzioni degli addetti ai lavori c’è l’ambiziosa matricola Promosport, che per il debutto assoluto nella categoria sta allestendo una squadra di alto livello per essere sicura protagonista.

Dopo le numerose riconferme e gli ingaggi di Angotti e Vitale, il club lametino ha ufficializzato altri importanti tasselli messi a disposizione di mister Morelli. Si tratta dei difensori Fabio De Nisi, classe ’93, ex Sambiase, e Alessandro Miceli, classe ’86, veterano con una lunga esperienza in Serie D; il centrocampista classe 2000 Francesco Comito, ex Sersale; l’attaccante Francesco Umbaca, classe ’97, ex Lamezia Terme in D e prima ancora grande protagonista nella promozione del Sambiase dall’Eccellenza.

Per quanto riguarda Scalea e Sersale, entrambe rimaste fuori dai playoff nell’ultima stagione, si riparte dai rispettivi tecnici, Saverio Gregorace e Giuseppe Saladino. I nerostellati per il momento hanno confermato del precedente organico Luca Arcuri, Francesco Bruzzese, Giovanni e Simone Caruso, Francesco Galliano e Omar Grosso, annunciando l’ingaggio del terzino classe 2005 Domenico Giannelli, che arriva dai campani dell’Alma Verde. Anche i giallorossi sono ripartiti con le prime conferme di alcuni componenti dello zoccolo duro: il capitano Salvatore Scalise, il portiere dei record Paolo Parrottino e l’attaccante Matteo Nesticò.

Novità in casa Soriano, dove per la costruzione della squadra, assieme al neo-tecnico Michele Marturano lavorerà il nuovo direttore sportivo Gianmarco Lucchino, ex Sambiase. Sempre in tema di DS, è durato poco più di un mese il rapporto tra l’Isola Capo Rizzuto e Danilo Castellano; in un comunicato il club crotonese ha affermato che “la separazione è stata decisa in modo consensuale tra le parti per diverse vedute calcistiche emerse in questo periodo.”