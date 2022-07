Eccellenza, il Bocale conferma Buda e ufficializza l’arrivo di Pietro Marino

Una novità e una riconferma in casa Bocale Admo, con il club che ha ufficializzato la presenza di Santo Buda per la terza stagione consecutiva, oltre all’arrivo tra i pali di Pietro Marino, primo volto nuovo del mercato biancorosso, rientrato in Calabria dopo una stagione vissuta in Emilia Romagna per motivi personali, durante la quale l’estremo difensore ex Reggina ha preso parte al campionato di San Marino da gennaio in poi nelle file del Faetano.

Di seguito il comunicato del club.