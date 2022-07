Promozione, titolo sportivo della Bovalinese a disposizione della cittadinanza

Futuro sempre più a rischio per la Bovalinese, con la dirigenza che ha rassegnato le dimissioni e il titolo sportivo messo a disposizione della cittadinanza, nella speranza che qualcuno possa rilevarlo e iscrivere la squadra al campionato. Nell’ultimo comunicato diffuso dalla dirigenza dimissionaria, si parla di numerose richieste di cessione del titolo, tutte rifiutate per consentire alla comunità di Bovalino di poter avere ancora la propria squadra.

Di seguito il comunicato, con i riferimenti e i contatti per chi fosse interessato a mantenere in vita la società.

Il direttivo dell’ASD Bovalinese ribadisce, come già fatto nei precedenti comunicati, le dimissioni di tutta la dirigenza e che di conseguenza non sarà inoltrata la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Promozione, per la stagione calcistica 2022/2023.