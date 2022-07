Eccellenza, la StiloMonasterace annuncia l’arrivo di un difensore

La StiloMonasterace ha ufficializzato un altro rinforzo per il proprio organico. Si tratta del difensore argentino Maxi Ghergo, classe ’97, nell’ultima stagione in forza al Soriano, dove era arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza con la Stilese con la quale aveva vinto il campionato di Promozione. Di fatto si tratta per un lui di un ritorno.

Di seguito il comunicato del club.

BENVENUTO MAXI

Maxi Ghergo vestirà la maglia dello StiloMonasterace per la stagione 2022 | 2023