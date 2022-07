Basket reggino in lutto: ci lascia Gustavo Tolotti

Ci ha lasciato Gustavo Tolotti. La Reggio del basket e l’intera città piangono uno dei simboli della Viola, bandiera della società neroarancio, professionista esemplare ed uomo di grande bontà. Questo il pensiero della Pallacanestro Viola:

“Proviamo un grande dolore, un dolore che ci scuote.

Sei stato il nostro recordman, il cestista che più di ogni altro e per più volte ha indossato la canotta neroarancio. Per ben dodici stagioni ci hai resi orgogliosi non solo del tuo grande talento ma anche del tuo attaccamento alla Viola e alla città di Reggio che ti hanno ricambiato negli anni con lo stesso grande affetto.

Sei stato il nostro Gus, eroe di anni straordinari che porteremo sempre negli occhi e nel cuore insieme al tuo prezioso ricordo. Addio Gustavo, addio campione. La terra ti sia lieve. In questo momento di grande sconforto ci stringiamo in un forte abbraccio alla tua famiglia, ai tuoi compagni e a tutte le persone che ti hanno amato e voluto bene fuori e dentro il parquet”.