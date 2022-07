Serie D, il Cittanova non si è iscritto al campionato

Il club ha comunicato ufficialmente di non aver presentato domanda per l'iscrizione al campionato di Serie D

Un barlume di speranza si era acceso, per i tifosi del Cittanova, nel momento in cui la LND ha comunicato che solo tre squadre avevano rinunciato all’iscrizione, e tra queste non figurava la compagine giallorossa.

La doccia fredda è purtroppo arrivata poco dopo da parte dello stesso club, che ha rettificato ciò che la LND aveva dichiarato, comunicando che la domanda di iscrizione al torneo di Serie D non è stata presentata. Il tempo necessario è scaduto nella giornata di venerdì 15, di conseguenza l’amarissimo verdetto è questo: il Cittanova non parteciperà alla prossima Serie D.

Di seguito il comunicato di conferma da parte del club giallorosso.

In merito alla pubblicazione sul sito istituzionale della LND dal quale risulta che il Cittanova Calcio figura tra le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di serie D, la dirigenza dell’A.S.D. Cittanova Calcio ritiene doveroso informare i tifosi ed i cittadini tutti, che NON è stata inoltrata alcuna richiesta di iscrizione per i motivi già ufficializzati e messi nero su bianco nel comunicato stampa dell’08 luglio 2022.