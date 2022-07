Promozione, è Morabito il primo volto nuovo del Ravagnese

Centrocampista classe '99 ed ex Reggiomediterranea, è il primo volto nuovo per i biancoazzurri

Dopo le prime riconferme, il Ravagnese aggiunge un primo volto nuovo al proprio organico in vista della stagione 2022/2023. Approda in biancoazzurro il centrocampista Giovanni Morabito, classe ’99, ex Reggiomediterranea.

Di seguito il comunicato del club.

L’Asd Ravagnese Calcio è lieta di annunciare il primo nuovo arrivo in vista della stagione 2022/2023: si tratta del centrocampista, classe 1999, Giovanni Morabito. Cresciuto nel settore giovanile della Reggio 2000, Morabito può vantare in carriera la partecipazione al “Torneo delle Regioni” 2016 con la Rappresentativa regionale Allievi e tre campionati di Eccellenza disputati con la Reggiomediterranea dal 2016/2017 al 2018/2019. La società del presidente Cilione, felice per il buon esito della trattativa condotta dal DG Verduci e dal DS Criaco, augura a Morabito una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra. Benvenuto Giovanni!