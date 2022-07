Eccellenza, la StiloMonasterace annuncia due conferme e due volti nuovi

Confermati gli under Cimino e Lagani, arrivano il 2005 Bova e l'esperto Coluccio, ex di Locri e Roccella

Altri quattro pezzi del puzzle della StiloMonasterace versione 2022/2023 sono andati al loro posto. Mister Caridi potrà contare nella prossima stagione sulla riconferma di due degli under che si sono già messi in mostra durante l’ultima annata: si tratta del centrocampista Giuseppe Cimino e del difensore Nicolò Lagani, entrambi classe 2004.

Sono due anche i volti nuovi che approdano in gialloblu: Giuseppe Bova, altro under, difensore classe 2005 proveniente dal Roccella; Andrea Coluccio, esperto centrale difensivo originario di Monasterace, classe ’85, ex tra le altre di Locri, Roccella e Isola Capo Rizzuto, con una lunga militanza in Serie D.