Eccellenza, Antonio Lo Presti nuovo presidente del Gallico Catona

Cambio il vertice societario del Gallico Catona, con l’ormai ex presidente Nino Polito che cede il testimone ad Antonio Lo Presti. Di seguito il comunicato del club reggino.

Il Gallico Catona ha eletto un nuovo presidente: è Antonio Lo Presti, avvocato, già vice presidente del club subentra a Nino Polito che ha retto la società per due anni in piena emergenza pandemica, buoni i risultati ottenuti e la società lo ringrazia per la preziosa e professionale collaborazione. Mercoledì 20 Luglio assemblea pubblica per stilare il neo organigramma societario; entro il 22 Luglio il Gallico Catona sarà iscritto per la “decima” volta nel massimo campionato regionale dilettantistico. Da lì inizierà ufficialmente la stagione agonistica 22/23 con la scelta del neo tecnico e la composizione della rosa.