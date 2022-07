Serie B, svelato il calendario 2022/23: ecco tutte le giornate

Si alza il sipario sulla Serie B 2022/23. A Reggio Calabria è stato ufficialmente presentato il calendario in vista del prossimo campionato cadetto, che partirà nel weekend del 12-13-14 agosto: alla prima giornata in programma il big match tra due delle squadre retrocesse dalla Serie A, ovvero Venezia-Genoa, mentre la neo promossa Palermo ospiterà il Perugia, il Cosenza sarà di scena a Benevento e il Bari a Parma. La Reggina invece affronterà nel primo impegno stagionale la SPAL in trasferta, concludendo il suo cammino ad Ascoli Piceno. Il campionato non si fermerà durante i Mondiali di Qatar 2022: la pausa invernale è fissata tra il 27 dicembre e il 13 gennaio, mentre l’ultima giornata si disputerà il 19 maggio.

Di seguito il calendario completo:

PRIMA GIORNATA (A: 13/8, R: 14/1)

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

Spal-Reggina

Venezia-Genoa

SECONDA GIORNATA (A: 20/8, R: 21/1)

Ascoli-Spal

Bari-Palermo

Cagliari-Cittadella

Cosenza-Modena

Frosinone-Brescia

Genoa-Benevento

Perugia-Parma

Pisa-Como

Sudtirol-Venezia

Ternana-Reggina

TERZA GIORNATA (A: 27/8, R: 28/1)

Benevento-Frosinone

Cittadella-Venezia

Como-Brescia

Modena-Ternana

Palermo-Ascoli

Parma-Cosenza

Perugia-Bari

Pisa-Genoa

Reggina-Sudtirol

Spal-Cagliari

QUARTA GIORNATA (A: 3/9, R: 4/2)

Ascoli-Cittadella

Bari-Spal

Brescia-Perugia

Cagliari-Modena

Frosinone-Como

Genoa-Parma

Reggina-Palermo

Sudtirol-Pisa

Ternana-Cosenza

Venezia-Benevento

QUINTA GIORNATA (A: 10/9, R: 11/2)

Benevento-Cagliari

Cittadella-Frosinone

Como-Sud Tirol

Cosenza-Bari

Modena-Brescia

Palermo-Genoa

Parma-Ternana

Perugia-Ascoli

Pisa-Reggina

Spal-Venezia

SESTA GIORNATA (A: 17/9, R: 18/2)

Ascoli-Parma

Brescia-Benevento

Cagliari-Bari

Como-Spal

Frosinone-Palermo

Genoa-Modena

Reggina-Cittadella

Sud Tirol-Cosenza

Ternana-Perugia

Venezia-Pisa

SETTIMA GIORNATA (A: 1/10, R: 25/2)

Bari-Brescia

Benevento-Ascoli

Cagliari-Venezia

Cittadella-Ternana

Cosenza-Como

Modena-Reggina

Palermo-Sud Tirol

Parma-Frosinone

Perugia-Pisa

Spal-Genoa

OTTAVA GIORNATA (A: 8/10, R: 28/2)

Ascoli-Modena

Brescia-Cittadella

Como-Perugia

Frosinone-Spal

Genoa-Cagliari

Pisa-Parma

Reggina-Cosenza

Sud Tirol-Benevento

Ternana-Palermo

Venezia-Bari

NONA GIORNATA (A: 15/10, R: 4/3)

Bari-Ascoli

Benevento-Ternana

Cagliari-Brescia

Cittadella-Spal

Cosenza-Genoa

Modena-Como

Palermo-Pisa

Parma-Reggina

Perugia-Sud Tirol

Venezia-Frosinone

DECIMA GIORNATA (A: 22/10, R: 11/3)

Ascoli-Cagliari

Brescia-Venezia

Como-Benevento

Frosinone-Bari

Palermo-Cittadella

Pisa-Modena

Reggina-Perugia

Spal-Cosenza

Sud Tirol-Parma

Ternana-Genoa

UNDICESIMA GIORNATA (A: 29/10, R: 18/3)

Bari-Ternana

Benevento-Pisa

Cagliari-Reggina

Cosenza-Frosinone

Genoa-Brescia

Modena-Palermo

Parma-Como

Perugia-Cittadella

Spal-Sud Tirol

Venezia-Ascoli

DODICESIMA GIORNATA (A: 5/11, R: 1/4)

Benevento-Bari

Brescia-Ascoli

Cittadella-Modena

Como-Venezia

Frosinone-Perugia

Palermo-Parma

Pisa-Cosenza

Reggina-Genoa

Sud Tirol-Cagliari

Ternana-Spal

TREDICESIMA GIORNATA (A: 12/11, R: 10/4)

Ascoli-Frosinone

Bari-Sud Tirol

Cagliari-Pisa

Cosenza-Palermo

Genoa-Como

Modena-Perugia

Parma-Cittadella

Spal-Benevento

Ternana-Brescia

Venezia-Reggina

QUATTORDICESIMA GIORNATA (A: 27/11, R: 15/4)

Brescia-Spal

Cittadella-Cosenza

Como-Bari

Frosinone-Cagliari

Palermo-Venezia

Parma-Modena

Perugia-Genoa

Pisa-Ternana

Reggina-Benevento

Sud Tirol-Ascoli

QUINDICESIMA GIORNATA (A: 4/12, R: 22/4)

Ascoli-Como

Bari-Pisa

Benevento-Palermo

Brescia-Reggina

Cagliari-Parma

Cosenza-Perugia

Genoa-Cittadella

Spal-Modena

Sud Tirol-Frosinone

Venezia-Ternana

SEDICESIMA GIORNATA (A: 8/12, R: 1/5)

Cittadella-Bari

Cosenza-Brescia

Genoa-Sud Tirol

Modena-Venezia

Palermo-Como

Parma-Benevento

Perugia-Spal

Pisa-Ascoli

Reggina-Frosinone

Ternana-Cagliari

DICIASSETTESIMA GIORNATA (A: 11/12, R: 6/5)

Ascoli-Genoa

Bari-Modena

Benevento-Cittadella

Brescia-Parma

Cagliari-Perugia

Como-Reggina

Frosinone-Pisa

Spal-Palermo

Sudtirol-Ternana

DICIOTTESIMA GIORNATA (A: 17/12, R: 13/5)

Cittadella-Sudtirol

Cosenza-Ascoli

Genoa-Frosinone

Modena-Benevento

Palermo-Cagliari

Parma-Spal

Perugia-Venezia

Pisa-Brescia

Reggina-Bari

Ternana-Como

DICIANNOVESIMA GIORNATA (A: 26/12, R: 19/5)

Ascoli-Reggina

Bari-Genoa

Benevento-Perugia

Brescia-Palermo

Cagliari-Cosenza

Como-Cittadella

Frosinone-Ternana

Spal-Pisa

Sudtirol-Modena

Venezia-Parma