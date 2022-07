Reggina, il patron Saladini: “Arrivare a Inzaghi, merito di un perfetto gioco di squadra”

La conferenza stampa di presentazione di mister Filippo Inzaghi come nuovo allenatore della Reggina, ha consentito al patron Felice Saladini e al presidente Marcello Cardona di esprimere a loro volta un pensiero sul tecnico amaranto, svelando anche qualche piccolo retroscena della trattativa.

Il patron Saladini ha così raccontato la trattativa: “Volevamo creare un progetto da affidare ad un tecnico all’altezza dei nostri sogni. In mister Inzaghi ho visto la nostra stessa voglia e l’ambizione di poter realizzare cose importanti, non potevo non portarlo a Reggio, e per farlo abbiamo compiuto un perfetto gioco di squadra. I direttori Taibi e Martino in primis, poi il presidente Cardona e infine io, con il blitz a Formentera, ho dato la stoccata vincente; ciascuno di noi ha operato al meglio nel proprio ruolo ed eseguendo i propri compiti, perché come prima cosa abbiamo messo davanti a tutto il bene della Reggina. Con mister Inzaghi comincia un nuovo capitolo, è una nuova era e siamo in corsa per sognare. Volevo costruire una società fatta di gente seria, onesta e importante, e ce la stiamo facendo; grazie anche all’aiuto dei tifosi e della loro passione, scriveremo una nuova pagina del nostro futuro.”

Il presidente Cardona ha parlato invece di quel che si aspetta dalla squadra e da Inzaghi: “Siamo orgogliosi di averlo qui con noi, un tecnico della portata di Inzaghi, non è poco. A lui abbiamo chiesto una sola cosa: che le nostre squadre giochino bene al calcio e ci divertano, niente di più al momento. Ringraziamo il tecnico e il suo staff per aver avuto la pazienza di aspettare un po’, sapevano le nostre problematiche iniziali e hanno atteso, nonostante la consapevolezza di un inizio in salita sotto molti aspetti.”