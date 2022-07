Reggina, il mercato entra nel vivo: da Modolo a Diaw fino alla suggestione Sirigu

Si accende il mercato degli amaranto: Taibi proverà a scavalcare Modena e SPAL nella corsa per Diaw, mentre per il ruolo di portiere il sogno è Salvatore Sirigu

Dopo aver ufficializzato Filippo Inzaghi come nuovo allenatore in casa Reggina inizia a movimentarsi anche il mercato, con tutti i reparti che dovranno necessariamente essere rinforzati. Fra i pali si cercherà di riportare in riva allo Stretto Alessandro Micai, tornato alla Salernitana, ma nelle ultime oltre il grande nome accostato agli amaranto è quello di Salvatore Sirigu: il portiere campione d’Europa con la Nazionale italiana è svincolato dopo l’esperienza con il Genoa e il club reggino avrebbe proposto al suo entourage un contratto biennale, con la possibilità di avere un ruolo da assoluto protagonista. In difesa invece piacciono due fedelissimi di mister Inzaghi come i centrali Marco Modolo del Venezia e Federico Barba del Benevento, utilizzabile all’occorrenza anche come terzino.

Relativamente al capitolo attaccanti, il direttore sportivo Taibi è al lavoro per portare alla Reggina Samuel Mulattieri dell’Inter, lo scorso anno a Cosenza, mentre appare più complicata la pista che porta a Davide Diaw del Monza: su di lui infatti c’è da registrare l’interesse della SPAL e del Modena, da tempo sulle tracce del giocatore. Tra i nomi accostati agli amaranto ci sarebbero anche due graditissimi ritorni, ovvero Gianluca Di Chiara e Michael Folorunsho. La società del neo proprietario Saladino farà sicuramente un tentativo per provare ad imbastire una trattativa con Napoli e Perugia, provando a fare leva sulla volontà dei due calciatori.

SANTO ROMEO