Promozione, un fantasista e un attaccante per la vivace Palmese

Approdano in neroverde il centravanti Sarro e il centrocampista offensivo Lavecchia

Altri due rinforzi, altri due profili importanti per un campionato come quello di Promozione. Il presidente Sergi punta deciso a costruire una Palmese competitiva in ogni reparto e che possa tentare da subito la scalata all’Eccellenza; lo confermano anche gli ultimi due innesti annunciati dal club neroverde: l’attaccante Andrea Sarro, classe ’91, e il centrocampista offensivo Cristian Lavecchia, classe ’99, nativo di Palmi.

Di seguito i due comunicati del presidente Sergi per presentare i nuovi arrivati.

L’anno scorso dopo aver raggiunto accordo per motivi familiari non è stato possibile averlo a palmi , oggi diamo il benvenuto all’ ariete Andrea Sarro classe 91 di Belvedere Marittimo, per lui ottimi trascorsi a Rende, Scalea, real sant agata, Castelluccio, 1.88 cm 80kg, una prima punta che va a inserirsi nel mosaico nuovo della Palmese.

Ho voluto fortemente far tornare a Palmi tutti i palmesi che giocavano fuori sede, piedi sopraffini tecnica come pochi oggi ha firmato con noi Cristian Lavecchia classe 99 centrocampista offensivo nato nelle giovanili del Catania per poi passare nel Tivoli e ancora Scalea Acri e in ultimo Stilo-Monasterace, tanta eccellenza e promozione per lui.

