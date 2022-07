Eccellenza, il Bocale annuncia il rinnovo dei terzini Manganaro e Megale

Altre due riconferme in casa Bocale Admo, con il club che ha annunciato il rinnovo da parte dei terzini Salvatore Manganaro, classe ’83, e Antonino Megale, classe 2002, tra gli elementi più presenti e fondamentali nella salvezza biancorossa. Intanto il club sta trattando il rinnovo anche con il portiere Gabriele Parisi, le parti non sono ancora giunte ad un accordo economico e la sua presenza a Bocale nella prossima stagione è in dubbio.

Di seguito il comunicato del club inerente il rinnovo di Manganaro e Megale.