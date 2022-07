Serie D, il Locri piazza in mediana l’esperienza di Corso

Approda in amaranto l'ex centrocampista del Cittanova

Dopo aver annunciato una raffica di rinnovi contrattuali, il Locri comincia ad ufficializzare anche i volti nuovi che vestiranno l’amaranto nel prossimo torneo di Serie D. Il primo della lista è il centrocampista Davide Corso, classe ’92 e una lunga esperienza nel torneo interregionale con molte squadre, tra le quali Reggio Calabria, Hinterreggio, Palmese, Taranto, Matera, Gelbison e Cittanova, oltre ad aver vestito le maglie di Mantova e Catanzaro in Lega Pro.

Di seguito il comunicato del Locri.

Iniziamo con i volti del nuovo “Corso” in #SerieD. Ex di Matera, Taranto, Gelbison e nelle ultime stagioni a Cittanova, jolly tra difesa e centrocampo che è la sua zona, Davide Corso (92) sarà uno dei nuovi alfieri per il nostro “Cavallo Alato”! Benvenuto!