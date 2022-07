Serie D, il Lamezia Terme ingaggia il centrocampista Maltese

Il nuovo centrocampista gialloblu vanta molte stagioni in Serie C ed è reduce dal successo in Serie D con l'Audace Cerignola

Attraverso un comunicato, il Lamezia Terme del presidente Saladini ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Dario Maltese, un classe ’92 di grande esperienza, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D con la maglia dell’Audace Cerignola, nel Girone H.

Di seguito il comunicato del club.

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2022-23 del calciatore Dario Maltese. Centrocampista centrale classe 1992, nativo di Palermo, è reduce dalla vittoria del campionato di Serie D girone H con l’Audace Cerignola. In carriera, vanta dieci stagioni in Serie C (tra le altre, con le maglie di Reggiana, Pisa, Alessandria e Giana Erminio) e 12 presenze in Serie B con il Latina (s.s. 2013/14).

A Dario, l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia gialloblu.