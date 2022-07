Promozione, l’ambiziosa Palmese ufficializza Sapone

La Palmese mette a segno un colpo ad effetto assicurandosi le prestazioni di un calciatore di grande qualità ed esperienza come Giuseppe Sapone, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con il Locri e con importanti stagioni da protagonista anche in Serie D.

Di seguito il comunicato del club.

Partiamo così per la nuova stagione, Giuseppe Sapone 29 anni centrocampista vecchia conoscenza Palmese avendo disputato un campionato in D, e avendo nel suo curriculum Cittanovese, Reggiomed, Bocale e in ultimo Locri dove ha vinto il campionato scorso di Eccellenza.

Tanta grinta e voglia di fare subito bene, abbiamo deciso di fare un campionato di alta classifica e abbiamo puntato in primis in lui.

La Palmese ti da il benvenuto

A breve ufficializzeremo altri due importanti giocatori con trascorsi in D e non solo.