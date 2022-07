Promozione, la Cinquefrondese ufficializza il difensore Audino

La Cinquefrondese annuncia il primo rinforzo del suo mercato, ufficializzando l’ingaggio dell’esperto difensore Mirko Audino, classe ’91, calciatore protagonista di molti campionati di Eccellenza, dove si è sempre dimostrato uno dei migliori interpreti del ruolo.

Di seguito il comunicato del club.

Dopo l’arrivo di mister Logozzo sulla panchina biancoceleste, inizia a prendere forma anche la rosa a disposizione per affrontare al meglio il prossimo campionato di Promozione.

Il primo arrivo è Mirko Audino, difensore classe ’91, un tassello importante per il nuovo corso della Cinquefrondese.

Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, sono diverse le esperienze di Audino soprattutto in categorie superiori, Interpiana in Serie D, Eccellenza a Civitavecchia dove conquista la promozione in serie D, ancora Eccellenza a Guardavalle, Bocale, Siderno, Bovalino e Gioiosa, Brancaleone in Promozione.

Un curriculum di tutto rispetto per il difensore, pronto a mettere a disposizione del mister e della squadra, tutta la sua qualità ed esperienza.

Queste le sue prime parole da nuovo giocatore della Cinquefrondese.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura. Ringrazio la società che ha creduto in me facendomi sentire fin dall’inizio al centro del progetto. In loro vedo tanto entusiasmo che nel mondo del calcio dilettantistico fa la differenza. Ritrovo mister Logozzo con il quale ho instaurato un ottimo rapporto nel corso degli anni.”