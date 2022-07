Eccellenza, la Gioiese piazza cinque colpi e riconferma altri nove calciatori

Gioiese scatenata sul mercato e pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio di cinque nuovi calciatori: il portiere Palumbo, ex Soriano e Saint Michel; i centrocampisti Condemi, ex Reggina, e Guerrisi, reduce dal successo con il Locri; gli attaccanti argentini Lazzarini, ex San Luca, e Pesce, ex Soriano e Reggiomediterranea. Sono inoltre stati riconfermati molti giovani, in particolare Antonio Saccà, classe 2001, non più under ma elemento ormai esperto e di grande affidabilità.

Di seguito il comunicato del club.

La Gioiese 1918 è lieta di comunicare oltre alla riconferma dell’esperto centrocampista Saccà Antonio classe 2001, di aver raggiunto gli accordi assicurandosi le prestazioni del portiere Palumbo Salvatore classe 1997, proveniente dal Saint Michel nel campionato di prima categoria ma cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Salvino Cutrì e della Reggina, per poi approdare in serie D con Vibonese, Campobasso e Pianese, in Eccellenza con Soriano e in Promozione con Vigor Lamezia e Filogaso; del centrocampista classe 95 Marco Condemi ex Reggina con svariate presenze in serie B e C, per poi disputare la serie D con le maglie di Cittanovese, San Luca e Palmese prima dell’ultima esperienza in Eccellenza con il Gallico Catona;dell’esterno destro Ferdinando Guerrisi classe 1992, prodotto locale e conosciuto nel panorama dilettantistico per aver indossato le casacche di Nuova Gioiese , Deliese, Bagnarese, Bocale , Palmese e Locri nell’ultima stagione; degli attaccanti argentini Lazzarini Emanuel classe 1987 cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Newell’s Old Boys e debuttante nella prima divisione argentina per poi esperienze prolifiche in Messico, e in Cile e nella terza serie argentina prima del trasferimento in italia con le maglie di Palmese, Nuorese, San Teodoro, San Luca, Roccella Sambiase Siracusa, TuttoCuoio e Rotonda e Pesce Andres classe 98 protagonista in terza serie argentina con Deportivo Camioneros e Club Atlètico All Boys , in italia invece serie D laziale con la maglia del Ladispoli per poi giungere in Calabria nelle fila del Sambiase, Soriano e Reggio Mediterranea . Innesti di qualità conditi da un oculata programmazione con ampie risorse anche sul settore giovanile, saranno infatti nei ranghi della prima squadra oltre ai riconfermati Angiletta Mario classe 2003, Rechichi Francesco e Hanaman Domenico classe 2005 e Miserino Giuseppe Antonio , i giovani classe 2006 Bineti Alessandro, Iannì Diego,Raso Michele e Morgante Francesco reduci da un campionato importante nelle rispettive categorie.