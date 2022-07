Reggina, Gazzetta del Sud: “Da Nesta e Breda fino al sogno Inzaghi. I nomi per la panchina amaranto”

Sull’edizione odierna della Gazzetta del Sud di oggi, emergono alcuni dei nomi sondati dalla dirigenza della Reggina per il ruolo di allenatore. Tra i profili che vengono vagliati, quelli di Alessandro Nesta e Roberto Breda, fino al sogno Filippo Inzaghi e all’idea Luca D’Angelo. Per gli ultimi due ci sarebbe comunque da superare lo scoglio dell’ingaggio. Da non scartare, scrive Gazzetta del Sud, l’ipotesi di “un mister x” tenuto abilmente sottotraccia.