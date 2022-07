Calciomercato Reggina: Bianchi promesso sposo del Cesena, anche Aya in uscita

Il centrocampista comasco ritroverà Mimmo Toscano al Cesena. Cessione in vista anche per il difensore italo-albanese Ramzi Aya: il giocatore piace all'Avellino

I prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare il mercato della Reggina. Prima di pianificare le trattative in entrata però, il club amaranto deve necessariamente pensare alle uscite. Nella lista dei partenti c’è Nicolò Bianchi, ormai del Cesena dove ritroverà Mimmo Toscano. Il centrocampista comasco si trasferirà in Romagna a titolo definitivo e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024, dopo aver collezionato 102 presenze, 4 reti ed un campionato di Serie C con la Reggina.

La presenza di mister Toscano ha influito pesantemente sulla scelta del giocatore di accettare la corte serrata del Cesena, ma decisiva è stata anche la volontà di Bianchi di avvicinarsi alla sua città natale. Tra gli esuberi anche Ramzi Aya, che potrebbe lasciare Reggio Calabria a soli sei mesi dal suo arrivo : la società amaranto libererebbe il difensore a parametro zero, accostato nelle ultime ore all’Avellino.

SANTO ROMEO