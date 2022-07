Promozione, la Palmese conferma mister Crucitti e si muove sul mercato

Raggiunto il campionato di Promozione, la Palmese è adesso al lavoro per allestire una squadra competitiva in grado di essere protagonista fin da subito. Attraverso i portali social del club, il presidente neroverde Francesco Sergi ha fatto il punto parlando dello staff tecnico e del mercato.

Sulla panchina della Palmese siederà ancora mister Giuseppe Crucitti, al timone già nell’ultima stagione; il suo vice sarà Michelangelo Ienco. Il presidente Sergi ha inoltre affermato che arriveranno ancora uno o due elementi per completare lo staff tecnico. A giorni verranno anche completati i quadri dirigenziali.

Sul fronte squadra, Sergi ha annunciato la riconferma dello zoccolo duro della squadra: Licastro, Pititto, Barbera, Arcuri, Giovinazzi, Pasini, Tripodi, Fiorino, Legato. Il secondo portiere sarà un argentino classe 2003 in arrivo dalla Serie D; per la difesa c’è già l’accordo con Santino Misale (classe ’95, ex Messina, Gela, Gioiese e già in passato a Palmi), si valutano altri profili oltre all’inserimento di due under. Per il centrocampo, Sergi ha affermato che il club è in trattativa con tre calciatori di serie superiore, auspicando di poterne portare a Palmi almeno tra questi oltre ad un fuori quota; in attacco si lavora per fare arrivare in neroverde due esterni, due punte centrali e un under.