Promozione, il Ravagnese riparte da capitan Pangallo

Il capitano biancoazzurro è il primo della lista dei riconfermati in vista della nuova stagione

Il Ravagnese muove i primi passi verso la nuova stagione, cominciando a porre i tasselli del nuovo organico. Il primo è rappresentato da Gianluca Pangallo, capitano biancoazzurro e punto di riferimento per il sodalizio reggino da diversi anni.

Di seguito il comunicato del club.

Non poteva che essere il capitano ad aprire la lista delle conferme per la prossima stagione sportiva che vedrà il Ravagnese ancora protagonista nel campionato di Promozione. Gianluca Pangallo, classe 1992, uno dei talenti più puri del calcio dilettantistico reggino, indosserà la maglia biancazzurra per il 5° anno consecutivo.