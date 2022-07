Eccellenza, il nuovo organigramma del Gioiosa: il presidente è Fabio Pisano

Il club ionico ha reso noto il nuovo organigramma per la stagione 2022/2023

Attraverso un comunicato il Gioiosa Ionica ha reso nota la composizione del nuovo organigramma societario, in vista della stagione 2022/2023 che vedrà la compagine biancorossa impegnata in Eccellenza per il secondo anno consecutivo.

Questa la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, che per la prima volta dopo tanti anni non vedrà in carica il dimissionario Antonio Logozzo.

Presidente: Fabio Pisano

Vice-Presidente: Salvatore Risveglio

Segretario: Daniele Femia

Consiglieri societari: Rocco Ierinò, Sergio Rizzo, Antonio Rocco Mittica, Vincenzo Coluccio, Rocco Novembre, Vincenzo Agrippa e Salvatore Novembre.

Soci sostenitori: Giuseppe Scali, Nicola Sfara, Rocco Gatto, Francesco Ferraro, Cristian Ierinò, Rocco Novembre, Luigi Crimeni, Domenico Mammolenti, Gianfranco Tromba, Davide Stefanelli, Antonio Roccisano, Antonio Tavernese, Salvatore Catalano e Giuseppe Ursino.