Serie D, sono 23 le domande di ripescaggio: solo il Rende per la Calabria

Ultime News

Il Bocale Admo riparte dalle certezze, e dopo aver confermato mister Laface in panchina, annuncia la riconferma anche per uno dei pilastri della squadra, il capitano e bomber Mimmo Zampaglione. Dopo aver contribuito al...

La LND ha reso ufficiale l’elenco delle squadre che hanno avanzato domanda di ripescaggio in Serie D. Il totale è di 23 club da tutta Italia, numero che potrebbe diminuire giorno 15 luglio dopo la revisione delle domande...

Primo prezioso innesto per il Brancaleone, che si prepara ad affrontare il campionato di Eccellenza da neopromosso. Dopo aver confermato un folto gruppo di calciatori, l’ossatura della squadra che ha vinto il campionato di...

Nel prossimo campionato di Prima Categoria ci sarà un nome altisonante come pochi. Il Taurianova Academy, reduce da un’ottima stagione conclusa al sesto posto, ha infatti annunciato l’ingaggio di Alessio Viola....

Reggina

Sembrava ormai tutto pronto per l’annuncio della permanenza di Roberto Stellone sulla panchina della Reggina, ma così non sarà. L’allenatore romano ha infatti rilasciato in esclusiva le seguenti dichiarazioni sul sito...