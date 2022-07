Eccellenza, primo rinforzo per il Brancaleone: è tornato Nunzio Tripodi

Primo prezioso innesto per il Brancaleone, che si prepara ad affrontare il campionato di Eccellenza da neopromosso. Dopo aver confermato un folto gruppo di calciatori, l’ossatura della squadra che ha vinto il campionato di Promozione, il club ionico ha ufficializzato il ritorno di Nunzio Tripodi, esterno mancino classe ’98 reduce da alcune stagioni tra Promozione e Prima Categoria con le maglie di Borgo Grecanico e Pro Pellaro, ma che in Eccellenza ha fatto benissimo nelle annate precedenti, a partire dal 2016 con il Siderno, a seguire con la Reggiomediterranea, poi vincendo il campionato nel 2018 con il Locri e, dopo aver giocato in Promozione proprio a Brancaleone la prima metà del torneo 2018/2019, approdando a Bocale dove aveva già giocato giovanissimo.

Di seguito il comunicato del club.

L’APD Brancaleone comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2022/23 con il calciatore Nunzio Tripodi.

Tripodi, classe 1998, centrocampista esterno, mancino naturale, da oggi è a disposizione di Mr. Alberto Criaco.

La scorsa stagione ha militato nella Pro Pellaro, cresciuto nel settore giovanile della Reggina e del Catanzaro, ha vinto il campionato di Eccellenza nel Locri. Nel suo curriculum: Siderno, Bocale e Reggiomediterranea.

Il suo, in effetti, è un ritorno a Brancaleone, avendo vestito la maglia della squadra ionica nella seconda parte della stagione 2018-19.

Ufficio stampa APD Brancaleone 1969