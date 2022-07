1^ Categoria, il nuovo organigramma del San Gaetano Catanoso

Ultime News

Sembrava ormai tutto pronto per l’annuncio della permanenza di Roberto Stellone sulla panchina della Reggina, ma così non sarà. L’allenatore romano ha infatti rilasciato in esclusiva le seguenti dichiarazioni sul sito...

Dilettanti

Sono giorni di preoccupazione a Cittanova, dove il futuro della squadra è in bilico. Il club del presidente Guerrisi è di fatto rimasto senza proprietà, il massimo dirigente aveva in tempi non sospetti fatto sapere che per lui...