1^ Categoria, Alessio Viola riparte dalla sua Taurianova

Per il Taurianova Academy si tratta di un innesto che può far sognare i tifosi in vista della prossima stagione

Nel prossimo campionato di Prima Categoria ci sarà un nome altisonante come pochi. Il Taurianova Academy, reduce da un’ottima stagione conclusa al sesto posto, ha infatti annunciato l’ingaggio di Alessio Viola.

L’ex attaccante della Reggina, che negli ultimi anno ha militato in Serie D con le maglie di Cittanova e San Luca, ha scelto di ripartire da una categoria in cui calciatori con le sue qualità rappresentano un vero lusso. Non una scelta casuale però, bensì di cuore, dato che giocherà “in casa”, nella sua Taurianova. E chissà che dietro il suo approdo in giallorosso non si nascondano le ambizioni di un club che vuole riportare la cittadina pianigiana nelle categorie che più le si addicono.