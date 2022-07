Serie D, si muove il Lamezia Terme: due nuovi arrivi e due importanti riconferme

In maglia gialloblù confermati Maimone e Terranova, mentre arrivano Silvestri e Ferreira

Il Lamezia Terme del presidente Saladini muove le prime pedine sul tabellone del mercato estivo, annunciando i nomi dei primi quattro calciatori che vestiranno la maglia gialloblù nella stagione 2022/2023, agli ordini del nuovo tecnico Raffaele Novelli.

Due i volti nuovi per il momento ufficializzati dai lametini: Amedeo Silvestri, difensore centrale classe 1992, nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 250 presenze tra Serie D e Serie C; Michel Ferreira da Luz Mazala, attaccante di origini brasiliane classe 1995, vanta oltre 40 reti all’attivo tra Serie D e Serie C, di cui 18 realizzate nella passata stagione con la maglia del Rotonda.

Dopo gli arrivi di Silvestri e Ferreira, il Lamezia Terme ha poi annunciato il rinnovo contrattuale per due dei principali protagonisti dell’ultima stagione: Giuseppe Maimone, centrocampista classe 1994, autore di 6 gol nell’ultimo campionato, prodotto del vivaio della Reggina ed ex, inoltre, di Lecce, Matera, Monopoli, Sicula Leonzio e Bisceglie; Pietro Terranova, attaccante classe 1994 approdato a Lamezia a gennaio dal Picerno e autore di 3 reti in mezza stagione.