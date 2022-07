Reggina, un club di B su Crisetig: possibile cessione a sorpresa

Il regista friulano è considerato incedibile dalla società amaranto, ma una sua eventuale cessione in questa finestra di mercato non è da escludere categoricamente

Il direttore sportivo Massimo Taibi sta lavorando su più fronti e senza sosta per assicurare al futuro tecnico amaranto una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Tanti i nomi accostati alla Reggina nelle ultime ore, dai gemelli Pierozzi della Fiorentina a Mirko Gori del Frosinone, fino ad arrivare al possibile ritorno di Alessandro Micai. Tuttavia, quello degli amaranto non sarà un calciomercato di sole trattative in entrata. Galabinov, Ricci, Laribi e Situm sono già stati individuati come probabili partenti, ma a sorpresa in questa sessione estiva potrebbe lasciare anche Lorenzo Crisetig.

Il regista friulano è ancora legato da due anni di contratto con la Reggina, ma secondo quanto riportato stamane dalla “Gazzetta del Sud” il giocatore avrebbe ricevuto un’offerta importante da altra società di B e potrebbe accettarne il corteggiamento. Crisetig si è rivelato imprescindibile nelle gerarchie tattiche di tutti gli allenatori che sono passati da Reggio nelle ultime due stagioni ed è considerato un elemento incedibile per la società, ma una sua eventuale cessione non è da escludere categoricamente.

SANTO ROMEO