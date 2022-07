Eccellenza, il Boca Nuova Melito torna ad essere Bocale e riparte da Laface e Paviglianiti

Prime importanti novità della stagione 2022/2023 in casa Bocale, la prima tra queste è proprio il ritorno al nome storico del club, modificato due stagioni or sono in Boca Nuova Melito, un progetto che si è spento in fretta, soprattutto a causa della pandemia.

Il club biancorosso ha inoltre fatto sapere che anche nella prossima stagione siederà sulla panchina mister Filippo Laface, ormai di casa al “Pellicanò”, dato che sarà alla guida della squadra per il sesto anno di fila, con la sola eccezione della prima parte dello scorso campionato. Novità importante per quanto riguarda invece il vice-allenatore: ad affiancare Laface ci sarà infatti mister Francesco Paviglianiti, un’accoppiata che funzionò già anni fa a Brancaleone. Paviglianiti, fermo da alcune stagioni, aveva allenato proprio lo stesso Brancaleone in Promozione e la Bovese in Prima Categoria.

L’ultima novità annunciata dal Bocale riguarda l’ingresso in società di Rosario Triolo, il quale svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico del settore giovanile; tramite Triolo il club biancorosso ha stipulato un protocollo d’intesa con la scuola calcio Ape Reggina.