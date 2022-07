In dirittura d'arrivo l'ingaggio di due giovani talenti della primavera Viola, Agostinelli e Pierozzi. Per il ruolo di estremo difensore torna di moda il nome di Micai: il portiere ha manifestato il suo gradimento per un possibile ritorno

Mai come adesso le strade della Reggina e di Roberto Stellone sono state così vicine dal trovare un accordo. In attesa dell’ufficializzazione del tecnico romano però, la società ha già avviato diverse trattative e si prepara ad annunciare i primi colpi di questa sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo della nuova dirigenza sarà quello di ringiovanire un organico che nella scorsa stagione aveva registrato una percentuale di 27.9 anni alla voce “età media” (seconda squadra più anziana del campionato di serie B), con una strategia di mercato che inevitabilmente sarà incentrata sull’acquisto e la valorizzazione di giovani talenti.

Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, i nomi più caldi in casa Reggina sono al momento quelli dell’esterno classe 2001 Niccolò Pierozzi e del centrocampista Vittorio Agostinelli, entrambi di proprietà della Fiorentina. Pierozzi è reduce da una convincente stagione con la maglia della Pro Patria in serie C, contraddistinta da 8 reti in 36 presenze, mentre per Agostinelli un eventuale trasferimento in amaranto rappresenterebbe la sua prima volta tra i professionisti. Inoltre, le trattative con la società toscana potrebbero non fermarsi qui: nel mirino della società infatti c’è anche l’altro gemello Pierozzi, Edoardo, terzino destro che nello scorso campionato ha ben figurato con le maglie di Alessandria e Pistoiese.

Relativamente alle esigenze di mercato bisognerà risolvere al più presto la questione legata al portiere, considerando che Lofaro è l’unico estremo difensore attualmente in rosa. Uno dei nomi sul taccuino del ds Taibi per il ruolo di numero 1 è quello di Alessandro Micai, che ha disputato l’ultima stagione proprio con la maglia amaranto: il giocatore è in scadenza di contratto con la Salernitana nel giugno prossimo e i presupposti per un suo possibile ritorno ci sono tutti, soprattutto se si considera che Micai ha già manifestato la sua volontà di lasciare il club campano. Ad un estremo difensore esperto il club vorrebbe affiancare un giovane promettente (sulla falsa riga dell’esperimento Micai-Turati della scorsa stagione), che potrebbe arrivare dalla Primavera del Sassuolo o dalla stessa Fiorentina.

