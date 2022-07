Reggina: Givova nuovo sponsor tecnico per le prossime tre stagioni

Reggina 1914 è lieta di comunicare che Givova sarà il Technical Sponsor ed il fornitore ufficiale a partire dalla stagione sportiva 2022/23 e per le due successive.

Azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo a livello internazionale, Givova è sponsor di numerose squadre delle massime serie, di calcio ed altri sport, in Italia e all’estero. Passione, creatività e impegno rappresentano i punti di forza e le regole che da sempre gestiscono i meccanismi del mondo Givova, i cui prodotti per lo sport sono distribuiti in oltre 50 Paesi.

“La partnership con Givova -dichiara il direttore generale dell’Area Corporate della Reggina 1914, Ivan Rizzuto– offre al club la possibilità di intraprendere un percorso all’insegna delle opportunità e della crescita, nonché di abbinare la qualità allo sviluppo del brand. Un connubio che si rinnova, resistendo al tempo, visto che il marchio Givova aveva accompagnato la Reggina anche in altre stagioni. Quando ambizioni e progettualità vanno a braccetto, la strada non può che essere in discesa”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa sponsorship. – dichiarano il Presidente e fondatore di Givova Giovanni Acanfora e l’Amministratore Unico Giuseppina Lodovico – Givova veste lo sport a livello internazionale, ma è innegabile che vestire una squadra storica come la Reggina 1914 ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Supporteremo con impegno e professionalità la squadra e tutto il team sportivo, scenderemo in campo insieme puntando sempre più in alto, solo così si possono perseguire grandi obiettivi e ottenere grandi risultati”.