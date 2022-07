Promozione, il comunicato della Vallata del Torbido: “L’ennesima occasione mancata”

Nella giornata di ieri la notizia della fusione tra Palmese e Vallata del Torbido, con il conseguente approdo in Promozione dei neroverdi, ha scaldato gli animi degli sportivi calabresi. Al comunicato del presidente pianigiano Sergi (clicca qui) ha fatto seguito la risposta di Francesco Fazzari, massimo dirigente della Vallata del Torbido, nella quale egli spiega i motivi della sofferta decisione.

Nel suo comunicato (potete leggerlo per intero cliccando sulla foto a sinistra), il presidente Fazzari ha innanzitutto parlato di quello che rappresentava in origine il progetto Vallata del Torbido, nato dalla fusione dei club di Grotteria e Mammola, ovvero arrivare attraverso lo sport ad abbattere le rivalità e i campanilismi tipici dei paesi limitrofi, dando origine ad una realtà collettiva territoriale in grado di crescere attraverso i risultati, e far crescere i giovani, con l’avvio della scuola calcio durante l’ultima annata sportiva.

Nonostante il campo abbia finora parlato in favore della Vallata del Torbido, con la vittoria dalla 1^ Categoria al primo tentativo e due salvezze in Promozione, a spingere il presidente Fazzari alla fusione con la Palmese sono stati altri fattori: “La mancanza di entusiasmo collettiva, – si legge nel comunicato – la scarsa partecipazione al campo, l’assenza di attaccamento alla maglia, di partecipazione umana ed economica, il DISINTERESSE da parte dei commercianti della zona, contrapposto alla partecipazione concreta di sponsor esterni.” Fazzari ha poi aggiunto: “Pochissime persone hanno davvero sposato il progetto Vallata senza guardare al passato o inneggiare i propri colori sportivi e questa squadra non può e non deve essere soltanto la squadra del Presidente Fazzari o di tre/quattro dirigenti, ma la squadra di tutti.”

Fazzari ha infine concluso con il ringraziamento per tutti coloro i quali hanno dato voce al suo club in questi anni, ma con un grande rammarico poiché “è anche l’ennesima occasione mancata.”