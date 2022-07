Reggina, in arrivo il primo rinforzo: è il giovane Dutu della Fiorentina

Nella scorsa stagione il difensore classe 2002 ha vestito la maglia del Montevarchi (serie C) e arriverebbe in amaranto con la formula del prestito secco

Dopo aver risolto il nodo legato all’iscrizione alla prossima serie B e l’ufficializzazione della cessione del club, la Reggina può finalmente concentrarsi sulle questioni relative al calciomercato. Tra i tanti profili sondati negli ultimi giorni dal direttore sportivo Massimo Taibi c’è anche quello di Eduard Dutu, giovane talento di proprietà della Fiorentina.

Nella scorsa stagione il difensore classe 2002 ha vestito la maglia del Montevarchi in serie C e a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere il primo acquisto degli amaranto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il procuratore del giocatore avrebbe presenziato ad un colloquio con la dirigenza viola per definire il suo passaggio con la formula del prestito alla Reggina, per il quale mancherebbe solamente l’ufficialità.

SANTO ROMEO