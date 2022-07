1^ Categoria, la Pro Pellaro riconferma mister Quartullo in panchina

La Pro Pellaro riparte con grande determinazione per programmare un campionato da assoluta protagonista in Prima Categoria. Il primo passo in questa direzione è stato compiuto poche ore fa, con la conferma alla guida tecnica di mister Pasquale Quartullo, il quale ha guidato la squadra nella parte finale dell’ultima stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale.

L’ASD Pro Pellaro, sotto la guida del Presidente Avv. Franco Azzarà e del Presidente onorario Dott. Salvatore Daleo, coadiuvati dal consolidato gruppo dirigenziale, comunica di aver confermato alla guida tecnica della prima squadra il mister Pasquale Quartullo.

Il gruppo dirigente è al lavoro per programmare al meglio la nuova stagione sportiva sia della prima squadra che del settore giovanile.