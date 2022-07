Dilettanti, la Palmese giocherà in Promozione: è “fusione” con la Vallata del Torbido

Ultime News

Reggina 1914 è lieta di comunicare che Givova sarà il Technical Sponsor ed il fornitore ufficiale a partire dalla stagione sportiva 2022/23 e per le due successive. Azienda leader nel settore dell’abbigliamento...

Nella giornata di ieri la notizia della fusione tra Palmese e Vallata del Torbido, con il conseguente approdo in Promozione dei neroverdi, ha scaldato gli animi degli sportivi calabresi. Al comunicato del presidente pianigiano...

Dilettanti

La Pro Pellaro riparte con grande determinazione per programmare un campionato da assoluta protagonista in Prima Categoria. Il primo passo in questa direzione è stato compiuto poche ore fa, con la conferma alla guida tecnica di...