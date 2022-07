Calciomercato Reggina: Galabinov, Situm, Laribi e Ricci tra i partenti

Dopo le concitate settimane che hanno portato all’acquisizione del club amaranto da parte di Felice Saladini e alla fine dell’era Gallo si torna finalmente a parlare dell’aspetto sportivo in casa Reggina, più precisamente di calciomercato. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Massimo Taibi ha delineato quale sarà la strategia della nuova proprietà in vista della finestra estiva di mercato, sottolineando la necessità di ringiovanire e rinforzare un organico che seppur composto da diciotto elementi ha bisogno di nuovi innesti.

Tuttavia, prima di pensare al mercato in entrata Taibi dovrà occuparsi di una questione alquanto delicata, ovvero le cessioni dei cosiddetti esuberi. Poche possibilità di restare per Laribi e Ricci, rientrati rispettivamente dai prestiti di Cittadella e Ascoli e protagonisti di una prima parte di stagione deludente lo scorso anno in maglia amaranto. Stesso discorso per l’esterno croato Mario Situm, tornato alla base dopo il prestito al Cosenza e al momento fuori dai piani della società, mentre in attacco potrebbe salutare Andrej Galabinov: il centravanti bulgaro è stato la punta di diamante dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ma per motivi tecnici ed economici la Reggina non sarebbe più intenzionata a trattenere il giocatore in riva allo Stretto.

SANTO ROMEO